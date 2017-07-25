Сингапур в ожидании искрометного футбола: "Челси" сразится с "Баварией"

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Сингапур в ожидании искрометного футбола: "Челси" сразится с "Баварией"

"Челси" – "Бавария"

Стадион: "Национальный"

Начало матча: 14:30

"Челси" и "Бавария" очным матчем откроют Международный кубок чемпионов в Сингапуре. Соседний Китай уже увидел звёзд "Милана",  "Боруссии", "Интера", "Арсенала", "Баварии" и "Лиона". Теперь же другая азиатская страна окунется в мир европейского футбола.

"Бавария" уже провела две игры, однако так ни одну и не выиграла, "Челси" же сыграет свой первый матч. Мюнхенцы уже успели встретиться с "Миланом" и "Арсеналом". Итальянский клуб отправил в ворота "Баварии" четыре безответных мяча, с "канонирами" всё сложилось куда лучше. Гол Левандовски был единственным до 93 третьей минуты, пока Ивоби не сравнял счёт. В серии пенальти "Арсенал оказался точнее. Алаба, Саншеш и Бернат не реализовали свои попытки, в итоге победа досталась англичанам.

Мюнхенцы в это трансферное окно по обыкновению ослабили один из немецких клубов. На этот раз это был не прямой конкурент, а "Хоффенхайм", откуда "Бавария" переманила в свои ряды Зюле и Руди. Также был арендован с правом выкупа Хамес Родригес – главный трансфер клуба этого лета, а также куплен талантливый Корентен Толиссо из "Лиона". Можно с уверенностью сказать, что "Бавария" продолжит доминировать на внутренней арене, однако боссам клуба нужна и Лига чемпионов. После ухода Хайнкеса немцам не удавалось вернуться на вершину европейского футбола. В прошлом сезоне не удалось выйти даже в полуфинал.

"Челси" пропустил прошлый еврокубковый сезон, однако значительно окреп и теперь готов составить конкуренцию признанным фаворитом. Антонио Конте выстроил замечательную команду, которая в это межсезонье была усилена Рюдигером, Бакайоко и Моратой. В каждую линию был куплен игрок, который должен усилить конкуренцию.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 4 официальные встречи. В 1/4 финала Лиги Чемпионов 2004/2005 "Челси" выиграл по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги Чемпионов 2001/2012 на гол Томаса Мюллера за две минуты до финального свистка ответил Дидье Дрогба. "Челси" выиграл финал по пенальти. Через год команды встретились в суперкубке УЕФА, на этот раз сыграли 2:2, и в футбольной лотерее удачливее оказались немцы.

В международном кубке чемпионов "Бавария" ранее участвовала только один раз. В прошлом году немцы заняли шестое место. "Челси" доходил до финала в 2013 году, где проиграла "Реалу".

Ориентировочные составы:

"Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Мозес, Алонсо, Кэхилл, Рюдигер, Канте, Фабрегас, Мусонда, Педро, Мората.

"Бавария":  Штарке, Хуммельс, Толиссо, Рафинья, Саншеш, Мартинес, Бернат, Рибери, Левандовски, Хамес, Мюллер.

Прогноз на матч:

В отчетной игре встретятся в целом равные команды, каждая может победить, также очень вероятна ничья.

Букмекеры предлагают на победу "Бааварии" коэффициент 2.15, на ничью – 3.90, на "Челси" – 3.30.

Вячеслав Горбачев

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