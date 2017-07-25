Сингапур в ожидании искрометного футбола: "Челси" сразится с "Баварией"
"Челси" – "Бавария"
Стадион: "Национальный"
Начало матча: 14:30
"Челси" и "Бавария" очным матчем откроют Международный кубок чемпионов в Сингапуре. Соседний Китай уже увидел звёзд "Милана", "Боруссии", "Интера", "Арсенала", "Баварии" и "Лиона". Теперь же другая азиатская страна окунется в мир европейского футбола.
"Бавария" уже провела две игры, однако так ни одну и не выиграла, "Челси" же сыграет свой первый матч. Мюнхенцы уже успели встретиться с "Миланом" и "Арсеналом". Итальянский клуб отправил в ворота "Баварии" четыре безответных мяча, с "канонирами" всё сложилось куда лучше. Гол Левандовски был единственным до 93 третьей минуты, пока Ивоби не сравнял счёт. В серии пенальти "Арсенал оказался точнее. Алаба, Саншеш и Бернат не реализовали свои попытки, в итоге победа досталась англичанам.
Мюнхенцы в это трансферное окно по обыкновению ослабили один из немецких клубов. На этот раз это был не прямой конкурент, а "Хоффенхайм", откуда "Бавария" переманила в свои ряды Зюле и Руди. Также был арендован с правом выкупа Хамес Родригес – главный трансфер клуба этого лета, а также куплен талантливый Корентен Толиссо из "Лиона". Можно с уверенностью сказать, что "Бавария" продолжит доминировать на внутренней арене, однако боссам клуба нужна и Лига чемпионов. После ухода Хайнкеса немцам не удавалось вернуться на вершину европейского футбола. В прошлом сезоне не удалось выйти даже в полуфинал.
"Челси" пропустил прошлый еврокубковый сезон, однако значительно окреп и теперь готов составить конкуренцию признанным фаворитом. Антонио Конте выстроил замечательную команду, которая в это межсезонье была усилена Рюдигером, Бакайоко и Моратой. В каждую линию был куплен игрок, который должен усилить конкуренцию.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 4 официальные встречи. В 1/4 финала Лиги Чемпионов 2004/2005 "Челси" выиграл по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги Чемпионов 2001/2012 на гол Томаса Мюллера за две минуты до финального свистка ответил Дидье Дрогба. "Челси" выиграл финал по пенальти. Через год команды встретились в суперкубке УЕФА, на этот раз сыграли 2:2, и в футбольной лотерее удачливее оказались немцы.
В международном кубке чемпионов "Бавария" ранее участвовала только один раз. В прошлом году немцы заняли шестое место. "Челси" доходил до финала в 2013 году, где проиграла "Реалу".
Ориентировочные составы:
"Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Мозес, Алонсо, Кэхилл, Рюдигер, Канте, Фабрегас, Мусонда, Педро, Мората.
"Бавария": Штарке, Хуммельс, Толиссо, Рафинья, Саншеш, Мартинес, Бернат, Рибери, Левандовски, Хамес, Мюллер.
Прогноз на матч:
В отчетной игре встретятся в целом равные команды, каждая может победить, также очень вероятна ничья.
Букмекеры предлагают на победу "Бааварии" коэффициент 2.15, на ничью – 3.90, на "Челси" – 3.30.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24