Синхронные победы лидеров, четвертая подряд победа "Ренна": все результаты 17-го тура Лиги 1

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Синхронные победы лидеров, четвертая подряд победа "Ренна": все результаты 17-го тура Лиги 1Завершился 17-й тур французской Лиги 1. Лидеры таблицы не дают шанса преследователям. "Марсель" уступает "Анже", но по потерянным очкам остается в игре. Представляем все результаты тура.

Результаты матчей:

"Ренн" - "Метц" - 1:0
"Ницца" - "Лорьян" - 2:2
"Ним" - "Дижон" - 1:3
"Ланс" - "Брест" - 2:1
"Бордо" - "Реймс" - 1:3
ПСЖ - "Страсбург" - 4:0
"Монпелье" - "Лилль" - 2:3
"Монако" - "Сент-Этьен" - 2:2
"Лион" - "Нант" - 3:0
"Анже" - "Марсель" - 2:1

Турнирная таблица: "Лилль" (36), "Лион" (36), ПСЖ (35), "Ренн" (31), "Марсель" (28), Монпелье" (27), "Монако" (27), "Ланс" (27), "Анже" (27), "Метц" (23), "Брест" (23), "Бордо" (22), "Ницца" (22), "Сент-Этьен" (18), "Реймс" (17), "Нант" (15), "Страсбур" (14), "Лорьян" (12), "Дижон" (12), "Ним" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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