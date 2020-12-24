Синхронные победы лидеров, четвертая подряд победа "Ренна": все результаты 17-го тура Лиги 1

Завершился 17-й тур французской Лиги 1. Лидеры таблицы не дают шанса преследователям. "Марсель" уступает "Анже", но по потерянным очкам остается в игре. Представляем все результаты тура.



Результаты матчей:



"Ренн" - "Метц" - 1:0

"Ницца" - "Лорьян" - 2:2

"Ним" - "Дижон" - 1:3

"Ланс" - "Брест" - 2:1

"Бордо" - "Реймс" - 1:3

ПСЖ - "Страсбург" - 4:0

"Монпелье" - "Лилль" - 2:3

"Монако" - "Сент-Этьен" - 2:2

"Лион" - "Нант" - 3:0

"Анже" - "Марсель" - 2:1



Турнирная таблица: "Лилль" (36), "Лион" (36), ПСЖ (35), "Ренн" (31), "Марсель" (28), Монпелье" (27), "Монако" (27), "Ланс" (27), "Анже" (27), "Метц" (23), "Брест" (23), "Бордо" (22), "Ницца" (22), "Сент-Этьен" (18), "Реймс" (17), "Нант" (15), "Страсбур" (14), "Лорьян" (12), "Дижон" (12), "Ним" (12).



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