Синхронные победы лидеров, четвертая подряд победа "Ренна": все результаты 17-го тура Лиги 1
Завершился 17-й тур французской Лиги 1. Лидеры таблицы не дают шанса преследователям. "Марсель" уступает "Анже", но по потерянным очкам остается в игре. Представляем все результаты тура.
Результаты матчей:
"Ренн" - "Метц" - 1:0
"Ницца" - "Лорьян" - 2:2
"Ним" - "Дижон" - 1:3
"Ланс" - "Брест" - 2:1
"Бордо" - "Реймс" - 1:3
ПСЖ - "Страсбург" - 4:0
"Монпелье" - "Лилль" - 2:3
"Монако" - "Сент-Этьен" - 2:2
"Лион" - "Нант" - 3:0
"Анже" - "Марсель" - 2:1
Турнирная таблица: "Лилль" (36), "Лион" (36), ПСЖ (35), "Ренн" (31), "Марсель" (28), Монпелье" (27), "Монако" (27), "Ланс" (27), "Анже" (27), "Метц" (23), "Брест" (23), "Бордо" (22), "Ницца" (22), "Сент-Этьен" (18), "Реймс" (17), "Нант" (15), "Страсбур" (14), "Лорьян" (12), "Дижон" (12), "Ним" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13