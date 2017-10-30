Синицын: "Перспективы "Краснодара"? Даже вопрос чемпионства еще открыт"



Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын считает, что его команда может успешно закончить этот сезон.

"Как оценю перспективы команды в чемпионате? Пока еще ничего не потеряно. Даже вопрос чемпионства еще открыт. Будем стараться попасть как минимум в зону еврокубков, а там как сложится.

Позволит ли нам раскрепоститься на поле крупная победа над "СКА-Хабаровском" перед "Тосно" и "Спартаком"? Все покажет игра. Никто не мучается, просто иногда что-то не получается. Это не значит, что мы волочим жалкое существование, просто что-то не складывается. У всех бывают такие аспекты в жизни, когда что-то не идет. Можем назвать это черной полосой, которую нужно пройти с высоко поднятой головой", – приводят слова Синицына российские СМИ.

После 15 туров "Краснодар" занимает четвертое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

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