Синицын признан лучшим игроком "Краснодара" в сентябре

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт "быков".

29-летний страж ворот стал победителем голосования болельщиков, набрав 24,2 процента голосов. В борьбе за награду он опередил Виктора Классона (22,4%) и Маурисио Перейру (9,7%).

В сентябре Синицын сыграл за "Краснодар" два матча, в которых пропустил один гол.

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