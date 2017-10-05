Синицын признан лучшим игроком "Краснодара" в сентябре
Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт "быков".
29-летний страж ворот стал победителем голосования болельщиков, набрав 24,2 процента голосов. В борьбе за награду он опередил Виктора Классона (22,4%) и Маурисио Перейру (9,7%).
В сентябре Синицын сыграл за "Краснодар" два матча, в которых пропустил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9