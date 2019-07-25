Синиша Михайлович болен раком! Эти 8 футбольных личностей знают, как побороть эту страшную болезнь

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Синиша Михайлович болен раком! Эти 8 футбольных личностей знают, как побороть эту страшную болезнь

50-летний Синиша Михайлович собирается совмещать борьбу на полях итальянской Серии "А" и в больничных кабинетах. Бойцовский характер серба не вызывает сомнений еще со времен игровой карьеры, а яркие примеры его коллег показывают, что рак – не приговор. К сожалению, Михайлович – не первый тренер, которому пришлось вступить в бой с серьезной болезнью. Осенью 2017 года рак предстательной железы обнаружили у тогдашнего руководителя испанской "Севильи" Эдуардо Бериссо. Нервионцы как раз играли на групповом этапе Лиги Чемпионов. В 5-ом туре подопечные аргентинского специалиста принимали дома "Ливерпуль". Мерсисайдцы легко забили "Севильи" три безответных мяча уже к 30-й минуте, но после перерыва произошло чудо. Виссам Бен-Еддер оформил дубль, а Гвидо Писарро на 90+3-й минуте вырвал для испанцев ничью. Все игроки побежали праздновать взятие ворот с Бериссо. Оказалось, что тренер рассказал команде о раке в раздевалке. После этого наставник лег на операционный стол, временно передав полномочия руководителя "Севильи" своему ассистенту Эрнесто Маркуччи. И уже в следующем году Бериссо вернулся к работе. Правда, почти сразу боссы нервионцив отправили аргентинца в отставку, якобы за неудовлетворительные результаты. Между тем источники испанских медиа в клубе утверждали, что руководство "андалусийцев" сомневалось в том, что состояние здоровья уже позволяет Бериссо полноценно тренировать "Севилью". В феврале 2018-го издание Marca отрапортовал, что Эдуардо Бериссо после хирургического вмешательства и нескольких курсов терапии окончательно победил рак простаты. Сейчас он работает со сборной Парагвая и сумел вывести парней из Южной Америки в четвертьфинал недавнего континентального кубка.

Еще одна драматическая история тоже связана с "Севильей". Весь прошлый сезон "нервионцев" откровенно лихорадило и только последний месяц под руководством Хоакина Капарроса выглядит островком стабильности. И он сразу заявил, что будет работать только временно, а после одного из матчей Примеры откровенно шокировал. "У меня хроническая лейкемия. Я могу жить нормальной жизнью и хочу наслаждаться своей работой. У меня не было лечения. Я рад, что клуб позволяет мне продолжать тренировать", – заявил тренер. Капаррос ушел с поста после сезона 2018/19, но продолжает работать в структуре "Севилье". Сейчас он помогает новому-старому спортивному директору "нервионцев" Мончи с перестройкой команды в летнее трансферное окно.

Свою дуэль со смертью выиграл легендарный капитан "Селтика" и "Астон Виллы" Стилиян Петров. В марте 2012 года у болгарина диагностировали лейкемию. Ему стало плохо после матча против "Арсенала" в АПЛ, а уже через несколько дней, после детального обследования врачи шокировали хавбека – острая форма рака крови. Петрову пришлось пройти курс химиотерапии. На борьбу с недугом болгарский футболист потратил почти 4 года, а с начала 2016-го начал тренироваться с дублерами "Виллы". Летом бирмингемцы взяли его на сборы первой команды, Петров даже снова выводил команду на поле с капитанской повязкой, но в конце концов клуб не предложил 37-летнему полузащитнику контракт. Разочарованный болгарин заявил, что "Астон Вилла" разбила ему сердце и окончательно повесил бутсы на гвоздь. Правда, вскоре вернулся в лагерь бирмингемцев уже в роли тренера.

Не понаслышке о раке знает и экс-капитан франкфуртского "Айнтрахта" Марко Русс. Немецкий защитник после одного из матчей Бундеслиги сдал пробу на допинг, в которой обнаружили повышенное содержание в крови гормона роста. Позже выяснилось, что эта аномалия спровоцирована защитной реакцией организма на рак. На следующий день Русс должен был играть против "Нюрнберга" в переходном матче за право остаться в высшем дивизионе, и не побоялся выйти на поле с новым диагнозом. И хоть он и забил в собственные ворота, однако помог "орлам" избежать вылета. Уже после сезона он перенес операцию, а осенью не только подписал новый контракт с представителями Франкфурта, но и полностью одолел рак яичек и вернулся к тренировкам. сезоне  В сезоне 2017/18 Русс первым из игроков "Айнтрахта" поднял над головой Кубок Германии, который "орлы" получили после сенсационной победы над "Баварией".

Завершил победой борьбу с раком яичек и аргентинский полузащитник Хонас Гутьеррес. Проблемы у него начались после игрового столкновения в одном из матчей АПЛ. Боль в паху не прекращался и в конечном итоге хавбек обратился в онкологическую клинику, где и услышал страшный диагноз. Хонасу пришлось пройти через 7 кругов ада – от потери своей фирменной шевелюры к химиотерапии и операции по удалению левого яичка. Но весной 2015 года он вернулся на поле в футболке "Ньюкасла". Его соотечественник  Колочинни передал Гутьерресу капитанскую повязку, а трибуны "Сент-Джеймс Парк" приветствовали своего "феникса". Испортить красивую историю решил менеджмент "сорок". По окончании сезона они не придумали ничего лучшего, чем сообщить аргентинцу, что больше не нуждаются в его услугах с помощью телефонного звонка. Просто так оставлять эту историю Хонас не захотел. Он подал в суд на "Ньюкасл", обвинив клуб в дискриминации, получил солидную компенсацию и транзитом через "Депортиво" вернулся на родину. Сейчас 36-летний Гутьеррес находится на контракте с аргентинским клубом "Дефенса и Хустисия".

Посреди сезона 2011/12 пришлось приостановить игровую карьеру Эрику Абидалю. Француз вынужден был лечь под нож ради трансплантации печени, поскольку у него обнаружили злокачественную опухоль. И руководство "Барселоны", и болельщики "блаугранас" всячески поддерживали больного. В частности, его назвали самым полезным игроком "Барсы" в сезоне. В январе 2013-го Абидаль возобновил тренировки, в апреле – вернулся на поле в матче против "Мальорки" и помог в заключительной фазе чемпионского сезона. И хотя боссы не предложили защитнику новый контракт, опасаясь, что тот не вернется на прежний уровень, но через несколько лет Абидаль вернулся в Каталонию на административную работу. Почти каждый трансфер на Камп Ноу происходит при непосредственном участии Абидаля.

Культовый экс-форвард Селтика "Малыш" Джон Хартсон столкнулся с раком уже после завершения карьеры. Валлиец работал комментатором и экспертом на ТВ, а летом 2009 года ему поставили страшный диагноз – рак мозга. Хартсон пережил несколько операций, его выписали из больницы, но болезнь не отступала. Пришлось пройти курс химиотерапии, чтобы уже через год в эфире ESPN победно заявить, что все раковые клетки уничтожены и больше в организме бывшего бомбардира нет следов заболевания.

В конце игровой карьеры рак яичка обнаружили в эксцентричного голкипера сборной Аргентины Карлоса Роа. После топового сезона 1997/98 в составе "Мальорки" (финал Кубка Короля, трофей Саморы для вратаря лично и яркое выступление на ЧМ-1998) его карьера пошла на спад. В конце концов он оказался в скромном "Альбасете", а выход в Примеру затмила болезнь. Роа вынужден был изменить ворота на больничный кабинет. Операция, далее – чередование курсов химиотерапии и реабилитации, но опытный аргентинец в своем стиле не позволил раку "пробить" себя и впоследствии начал тренерскую карьеру.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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