Синиша Михайлович отсудил крупную сумму у "Спортинга" за увольнение спустя 9 дней после назначения

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Синиша Михайлович отсудил крупную сумму у "Спортинга" за увольнение спустя 9 дней после назначения

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович добился выплаты компенсации в размере трех миллионов евро от своего бывшего клуба лиссабонского "Спортинга", сообщает A Bola.

Наставник возглавил португальский клуб 18 июня 2018 года, но в тот момент сменился президент "Спортинга". В итоге новое руководство уволило сербского специалиста спустя девять дней после назначения. 

Михайлович потребовал компенсацию, но клуб отказался платить неустойку. В итоге тренер подал иск в Спортивный арбитражный суд и выиграл дело.

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