Синиша Михайлович прошел первый курс химиотерапии

Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович с 18 июля начал борьбу с онкологией.

Как сообщает сайт клуба, сегодня 50-летний специалист прошел первый курс химиотерапии. Теперь тренер на протяжении как минимум трех недель будет находиться под наблюдением врачей. Однако Михайлович сможет поддерживать контакты с тренерским штабом "Болоньи", ведь 25 июля у команды начнется предсезонный сбор в Австрии.

Напомним, что ранее Михайлович объявил об обнаружении у себя лейкемии.

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