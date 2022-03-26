Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии

Фото твиттер "Болоньи" / Автор неизвестен

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайловича снова вступил в борьбу с онкологическим заболеванием.

"Лейкемия вернулась, поэтому на следующей неделе мне придётся лечь в больницу", - приводит слова 53-летнего специалиста Football Italia.

Сейчас "Болонья" занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. Михайлович возглавляет команду уже более трёх лет.

Балканский тренер объявил, что болен лейкемией, летом 2019 года.

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