Синиша Михайлович стал тренером года в Сербии
Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович стал тренером года в Сербии.
Напомним, у 50-летнего специалиста была обнаружена лейкемия в 2019 году. Тренер прошел уже три курса химиотерапии.
Стоит отметить, что несмотря на болезнь, Михайлович старается готовить команду, даже если приходится созваниваться по видеосвязи.
Футбольная ассоциация Сербии ежегодно вручает собственный "Золотой мяч" лучшему игроку и тренеру года в стране.
Игроком года стал полузащитник "Аякса" Душан Тадич, выигравший в этом году чемпионат и кубок Голландии.
А еще: "Болонья" спасла ничью в матче с "Пармой"| http://soccernews.ru
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