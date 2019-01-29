Синиша Михайлович возглавил "Болонью"
Новым наставником "Болоньи" стал Синиша Михайлович. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Контракт Михайловича с клубом рассчитан до конца этого сезона с опцией продления соглашения ещё на год. Ранее клуб возглавлял Филиппо Индзаги, оправленный в отставку.
После 21 тура "Болонья" занимает 18 место, имея в активе 14 баллов. Первый матч под руководством Михайловича пройдет 3 февраля с "Интером".
Стоит отметить, что 49-летний тренер ранее уже тренировал "Болонью" в сезоне-2008/09, однако был уволен в конце чемпионата.
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