Синиша Михайлович возглавил "Болонью"

Новым наставником "Болоньи" стал Синиша Михайлович. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт Михайловича с клубом рассчитан до конца этого сезона с опцией продления соглашения ещё на год. Ранее клуб возглавлял Филиппо Индзаги, оправленный в отставку.

После 21 тура "Болонья" занимает 18 место, имея в активе 14 баллов. Первый матч под руководством Михайловича пройдет 3 февраля с "Интером".

Стоит отметить, что 49-летний тренер ранее уже тренировал "Болонью" в сезоне-2008/09, однако был уволен в конце чемпионата.

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