Синиша Михайлович возглавил "Болонью"

Теги синиша михайловичболоньяинтер миланфилиппо индзаги

Синиша Михайлович возглавил "Болонью"

Новым наставником "Болоньи" стал Синиша Михайлович. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт Михайловича с клубом рассчитан до конца этого сезона с опцией продления соглашения ещё на год. Ранее клуб возглавлял Филиппо Индзаги, оправленный в отставку.

После 21 тура "Болонья" занимает 18 место, имея в активе 14 баллов. Первый матч под руководством Михайловича пройдет 3 февраля с "Интером".

Стоит отметить, что 49-летний тренер ранее уже тренировал "Болонью" в сезоне-2008/09, однако был уволен в конце чемпионата.

Не пропустите: Тренер "Челси" прокомментировал дебют Игуаина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 59
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 Кальяри Кальяри 21 21
14 СПАЛ СПАЛ 21 21
15 Дженоа Дженоа 20 20
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов