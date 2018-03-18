"Синяя" схватка в Кубке Англии: "Лестер" принимает "Челси"
"Лестер" – "Челси"
Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Крэйг Поусон
Пожалуй, самая интересная схватка в рамках четвертьфинала Кубка Англии состоится на стадионе "Кинг Пауэр" между "Лестером" и "Челси". Ведь обе команды очень мотивированны и безусловно хотят выиграть старейший турнир Европы. Лондонский клуб попробует зацепится за трофей, потому как подопечные Антонио Конте уже вылетели из Лиги Чемпионов, а в национальном первенстве команде тяжело бороться даже за место в топ-4. "Лисы", конечно, имеют неплохие шансы залезть в еврокубки через чемпионат, но куда лучше и престижнее это будет сделать через Кубок Англии.
Путь к четвертьфинальной стадии у "Лестера" был тернист и это несмотря на то, что команде попадались соперники исключительно представители низших дивизионов. Тем не менее, подопечные Клода Пюэля лишь в переигровке одолели "Флитвуд Таун", затем "лисы" легко прошли "Питерборо", чтобы в 1/8 финала снова помучится и на этот раз с достойным бойцом Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед". "Челси" также в самом начале соревнования имел большие проблемы, выбив "Норвич" только с помощью лучшей реализации послематчевых пенальти. После этого были сделаны правильные выводы, ведь далее лондонцы без проблем сняли скальп с "Ньюкасла" и "Халла".
Важно отметить, что оба клуба подходят к очной встрече без серьезных кадровых потерь. Совершенно точно "Лестеру" не поможет травмированный Даниэль Амарти, зато Ихеаначо, Фукс, Джеймс, Драгович и Олбрайтон снова в строю. Антонио Конте по-прежнему не рассчитывает на Давида Луиза и Росса Баркли, которые продолжают свое пребывание в лазарете.
Интересные факты противостояния "Лестера" и "Челси":
"Лестер" и "Челси" пять раз сражались в Кубке Англии и во всех случаях дальше проходила лондонская команда.
Статистика Оливье Жиру в старейшем турнире Европы впечатляет. Французский нападающий с момента своего дебюте в этом соревновании в январе 2013 принял участие в 21 взятии ворот (14 голов и 7 ассистов).
Три предыдущие попытки "лис" пройти в полуфинал Кубка Англии оказались тщетными. В последний раз "Лестер" останавливался в шаге от финала еще в далеком 1982 году.
Ориентировочные составы на игру:
Лестер: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра, Махрез, Грэй, Окадзаки, Варди
Челси: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората
Прогноз на матч "Лестер" – "Челси":
Учитывая, что матч будет проходит в родных стенах "Лестера", явного фаворита в этом противостоянии нет. Тем не менее, букмекеры небольшое предпочтение отдают более опытному и высококлассному кубковому бойцу, коим является "Челси". На победу лондонцев специалисты предлагают коэффициент 2.1. В то время как выигрыш "лис" в среднем оценивается в 3.5.
Богдан Архипенко
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