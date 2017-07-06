Сиригу: "ПСЖ лучше продать Верратти"

Теги марко верраттисальваторе сиригу

Сиригу: "ПСЖ лучше продать Верратти"Новоиспеченный голкипер итальянского "Торино" Сальваторе Сиригу, еще в прошлом сезоне выступавший за французский ПСЖ, высказался о возможном уходе из его бывшего клуба Марко Верратти.

"Можно сказать , что Верратти стал узником в ПСЖ. Футболист демонстрирует свои лучшие качества, когда он мотивирован. Если Марко хочет покинуть клуб, потому что потерял мотивацию или по другой причине, клуб должен рассмотреть его просьбу. Он - необыкновенный игрок, я надеюсь, что он сделает правильный выбор, который позволит ему чувствовать себя лучше", - цитирует 30-летнего вратаря Mundo Deportivo.

Напомним, Верратти может остаться в ПСЖ. | soccernews.ru

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