Сиригу рассказал о причинах ухода из ПСЖ

Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу рассказал об отношении к нему в ПСЖ.

"Всегда тфжело покидать такой клуб, как ПСЖ, особенно таким способом. Мне жаль. Я разговаривал с директорами и сказал им, что могу остаться, но тогда нам надо решить проблемы, иначе я найду другое решение.

Ничего не было ясно, и тогда я позвонил своему агенту и сказал, что хочу уйти. Я бы предпочел, чтобы кто-то из высшего руководства сказал мне перейти в другую команду. Со мной обращались как с ребенком.

ПСЖ не уважал меня, и это обидно. Я не просил ничего особенного - только то, что мне было нужно. Некоторые обращались со мной плохо. Эти люди уже ушли, но я не назову их имен" - приводит слова Сиригу Football-Italia.

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