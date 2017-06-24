Сиригу в ближайшее время перейдет в "Торино"

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Сиригу в ближайшее время перейдет в "Торино"

Вратарь ПСЖ Сальваторе Сиригу перейдет в "Торино", сообщает Sky Sport.

По информации ресурса, футболист придет в итальянский клуб свободным агентом. Детали личного контракта голкипера с "быками" уже согласованы.

Прошедший сезон Сиригу провел в аренде за "Осасуну" и "Севилью".

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