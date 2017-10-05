Сирия – Австралия - 1:1 (обзор)

Теги сирияавстралия

Сирия – Австралия - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого стыкового матча квалификации ЧМ-2018 в Азии между сборными Сирии и Австралии.

Не пропустите: Сирия сыграла вничью с Австралией в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Иран 10 22
2 Республика Корея 10 15
3 Сирия 10 13
4 Узбекистан 10 13
5 Китай (КНР) 10 12
6 Катар 10 7
Группа B М О
1 Япония 10 20
2 Саудовская Аравия 10 19
3 Австралия 10 19
4 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 10 13
5 Ирак 10 11
6 Таиланд 10 2
Полная таблица

топ-5 тегов