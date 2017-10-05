Сирия – Австралия - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого стыкового матча квалификации ЧМ-2018 в Азии между сборными Сирии и Австралии.

Не пропустите: Сирия сыграла вничью с Австралией в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии. | http://soccernews.ru