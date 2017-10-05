Сирия сыграла вничью с Австралией в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии
В первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии сборная Сирии дома сыграла вничью с национальной командой Австралии.
Сирия – Австралия - 1:1
Голы: Круз, 40 - 0:1, Аль-Сома, 85 (пенальти) - 1:1.
Сирия: Альма, Аль-Мавас (Аль-Хатиб, 76), Аль-Аджан, Аль-Масри, Кальфа (Аль-Джафаль, 46), Аль Мобайед, Аль-Мидани, Хадж Мохамад, Юссеф, Хрибин (Мардикян, 80), Аль-Сома.
Австралия: Райан, Бехич, Рисдон (Рукавица, 63), Сэйнсбери, Миллиган, Муй, Дегенек, Лекки, Джерман, Юрич (Рогич, 83), Круз (Луонго, 69).
Ответный матч состоится в Сиднее 10 октября.
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|Узбекистан
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|Китай (КНР)
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|Катар
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|7
|Группа B
|М
|О
|1
|Япония
|10
|20
|2
|Саудовская Аравия
|10
|19
|3
|Австралия
|10
|19
|4
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|10
|13
|5
|Ирак
|10
|11
|6
|Таиланд
|10
|2