Сирия сыграла вничью с Австралией в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии

В первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии сборная Сирии дома сыграла вничью с национальной командой Австралии.

Сирия – Австралия - 1:1

Голы: Круз, 40 - 0:1, Аль-Сома, 85 (пенальти) - 1:1.

Сирия: Альма, Аль-Мавас (Аль-Хатиб, 76), Аль-Аджан, Аль-Масри, Кальфа (Аль-Джафаль, 46), Аль Мобайед, Аль-Мидани, Хадж Мохамад, Юссеф, Хрибин (Мардикян, 80), Аль-Сома.

Австралия: Райан, Бехич, Рисдон (Рукавица, 63), Сэйнсбери, Миллиган, Муй, Дегенек, Лекки, Джерман, Юрич (Рогич, 83), Круз (Луонго, 69).

Ответный матч состоится в Сиднее 10 октября.

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