Сисоко, возможно, не сможет помочь "Тоттенхэму" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"

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Сисоко, возможно, не сможет помочь "Тоттенхэму" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что игрок лондонского клуба Мусса Сиссоко, скорее всего, не сможет участвовать в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Аяксом".  Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, футболист был травмирован в конце первого тайма четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестр Сити" (3:4). У игрока диагностировали повреждение паха.

"Сиссоко понадобится две недели для восстановления, мы надеемся, что он сможет еврнуться раньше. Однако прогнозы не так оптимистичны", - сказал Почеттино. 

Матч "Тоттенхэм" - "Аякс" состоится 30 апреля. Начало  в 22:00 (мск).

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