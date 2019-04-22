Сисоко, возможно, не сможет помочь "Тоттенхэму" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что игрок лондонского клуба Мусса Сиссоко, скорее всего, не сможет участвовать в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Аяксом". Об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, футболист был травмирован в конце первого тайма четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестр Сити" (3:4). У игрока диагностировали повреждение паха.
"Сиссоко понадобится две недели для восстановления, мы надеемся, что он сможет еврнуться раньше. Однако прогнозы не так оптимистичны", - сказал Почеттино.
Матч "Тоттенхэм" - "Аякс" состоится 30 апреля. Начало в 22:00 (мск).
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|М
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|6
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|6
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|Группа C
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|9
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|Наполи
|6
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|6
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|6
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|6
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|Группа E
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|6
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|2
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|6
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|6
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|6
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|6
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|Виктория Плзень
|6
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|6
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|М
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|6
|12
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|6
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|4