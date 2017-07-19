Сиссоко пропустит американское турне "Тоттенхэма"

Хавбек "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко пропустит предсезонное турне клуба по США, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, у футболиста выявили вирусную инфекцию и он остался в Лондоне. Также в лазарете клуба находятся Дэнни Роуз, Сон Хын Мин и Эрик Ламела.

В прошлом сезоне Сиссоко сыграл 34 матча и сделал 4 голевые передачи.

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