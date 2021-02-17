Сиссоко заявил, что им интересуется ряд клубов

Хавбек "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко не уверен, что останется в Лондоне, поскольку им заинтересованы несколько других клубов.

"Не знаю, останусь ли я в "Тоттенхэме". У меня соглашение до 2023 году. Но в футболе все быстро меняется. Я стараюсь провести лучший сезон в клубе. Моя задача попасть на ЕВРО и я приложу все усилия для этого.