Сиссоко заявил, что им интересуется ряд клубов

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Сиссоко заявил, что им интересуется ряд клубовХавбек "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко не уверен, что останется в Лондоне, поскольку им заинтересованы несколько других клубов. 

"Не знаю, останусь ли я в "Тоттенхэме". У меня соглашение до 2023 году. Но в футболе все быстро меняется. Я стараюсь провести лучший сезон в клубе. Моя задача попасть на ЕВРО и я приложу все усилия для этого.

За все остальное отвечает мой агент. Я только могу подтвердить, что у меня были звонки из других клубов, но я по-прежнему сосредоточен на "Тоттенхэме"",  — сказал Сиссоко в интервью телеканалу Bein Sport.

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