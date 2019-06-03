Система VAR будет использоваться на матчах финального турнира Лиги Наций

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Система VAR будет использоваться на матчах финального турнира Лиги Наций

Пресс-служба УЕФА подтвердила, что на матчах финального турнира Лиги Наций будет использована система VAR.

Это первый случай, когда видеопомощь будет применяться на соревнованиях для национальных сборных под эгидой УЕФА. 

Напомним, что 5 и 6 июня состоятся полуфинальные поединки Лиги Наций: Португалия сыграет с Швейцарией, а Нидерланды - с Англией.

Финал и матч за третье место запланированы на 9 июня. Турнир пройдёт в Португалии.

Не пропустите: Англия назвала окончательный состав на финальный этап Лиги Наций. | http://soccernews.ru
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