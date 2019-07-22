Система VAR будет использоваться на всех матчах РПЛ не ранее следующего года

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Система VAR будет использоваться на всех матчах РПЛ не ранее следующего года

Руководитель проекта РФС по внедрению системы VAR в российском футболе Леонид Калошин рассказал, когда ожидать полноценного функционирования видеотехнологий.

"В этом сезоне мы уже провели один боевой матч в режиме "лайв". Наша задача - чтобы в тур мы могли провести с VAR от одного до трёх матчей. Пока ближайшие несколько туров у нас будет по одной игре в туре с VAR, чтобы показать IFAB, что мы полностью готовы. С осени, возможно, перейдём на три встречи в туре.

Сейчас идёт подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Планируем запустить его в следующем году, то есть со второй части сезона 2019/20. И тогда все матчи тура мы сможем проводить с использованием видеоассистентов", - сказал Калошин.

Ожидалось, что видеоповторы будут использоваться с первого тура РПЛ, но из-за проблем с заключением договоров с контрагентами внедрение системы пришлось отложить.

Стоит отметить, что VAR используется в Премьер-лиге впервые. Ранее система применялась только на решающих матчах Кубка России, а также в стыковых поединках за место в высшем дивизионе.

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