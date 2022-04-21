Система видеоповторов может уйти из чемпионата России

Компания Hawk-Eye Innovations Ltd, которая является провайдером технологии VAR (видеоассистент арбитра), может уйти из России, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, вероятность ухода британской компании является высокой. В этом случае Российскому футбольному союзу придется искать другого провайдера либо отказываться от системы видеооповторов.

В случае ухода провайдер вывезет из России все свое оборудение.

Стоит отметить, что ФИФА для работы VAR сертифицировала еще четыре компании: из Бельгии, Гонконга и две из США.

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