Система видеоповторов не будет использоваться в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов - с таким заявлением выступил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Со следующего сезона мы совершенно точно не будем использовать VAR в Лиге Чемпионов. Я не против этой системы, но мы должны объяснить всем, как она работает, в первую очередь болельщикам. И отличная возможность для этого предоставится на Чемпионате Мира в России. VAR может стать хорошим проектом, но не надо спешить" - сказал Чеферин.

Стоит отметить, что система видеоповторов уже используется в некоторых европейских топ-чемпионатах, однако судейские ошибки благодаря этому пока искоренить не удаётся.

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