Системный кризис сломал "Ливерпуль" против "Реала": кадровый голод, отсутствие прессинга и минимум шансов на камбек

Да, счет матча вы знаете! И, скорее всего, уже смотрели хайлайт, даже если саму игру проспали. Проще всего списать поражение "Ливерпуля" на индивидуальные ошибки обороны. К сожалению для защитников мерсисайдцев, здесь люди не ошибаются – несмотря на все проблемы "красных" в этом поединке, всех трех голов можно было избежать при наличии ван Дейка и Матипа. Они бы не позволили Винисиусу оббегать себя как на велосипеде, и не улетали бы в сторону после элементарном расшатывании. Тем более, они бы не позволили Модричу спокойно зайти в штрафную и выкатить мяч на 11 метров – и вряд ли бы Винисиус так просто нанес свой удар. Представить скидки основных центрбеков Ливерпуля ход Асенсио также трудно. Уязвимость звена Кабак-Филиппс была слишком очевидной. Да, оба провели три подряд сухих матча в АПЛ и ЛЧ, однако атака "Арсенала", "Вулверхэмптона" и "РБ Лейпциг" – это не то же самое, что атака "Реала". Впрочем, проблема кроется не только в индивидуальной слабости, но и в общей неготовности "Ливерпуля" к тому футболу, который предложил "Реал". А мадридцы, между прочим, ничего невероятного не придумывали, банально используя уязвимости схемы 4-3-3. "Реал" активно использовал забросы за спину и диагонали, даже не пытаясь давить на центр поля – мадридцы через подобные передачи заставляли выдергиваться фулбеков, при этом нагружая их работой против двух соперников. Также они проверяли слабое звено центрбеков. Собственно, именно так прошли первые два гола.

Центральные защитники "Ливерпуля" оказались банально не готовы к такому матчу. На таком уровне им не хватает ни ощущения пространства перед и за собой, ни способности обороняться один-в-один, ни навыков продвижения атак – "Реал" очень просто накрывал их прессингом. Впрочем, не понравилась и игра Александера-Арнольда – Трент не только привез гол, но и допустил несколько опасных прорывов Винисиуса и Бензема. При этом фулбек проиграл шесть из восьми единоборств и дважды позволил пройти себя на дриблинге. Конечно, трудно обороняться сразу против двух-трех игроков "сливочных" после резких переводов с фланга на фланг, однако и в атаке ТАА не впечатлил, выдав 77% точности передач и не совершив ни одного точного кросса (из пяти попыток). О Робертсоне и говорить нечего – у него статистика еще хуже, да и влияние на игру оказался нулевым. Неудивительно, почему оба фулбека "Ливерпуля" получили худшие оценки от статистических порталов. Словом, кадровый кризис и проблемы с формой лидеров продолжают убивать "Ливерпуль". Не факт, что мерсисайдцы не проиграли бы в основном составе, однако столь беспомощными при обороне у своих ворот они не были бы – это точно. Нынешнюю же защиту "Реал" размотал феноменально просто. В матче против "Эльче" "сливочные" получили больше сопротивления, чем в поединке с чемпионом Англии.

Впрочем, списывать всё на "кадровый голод" в обороне несправедливо, ведь хромала вся структура игры "Ливерпуля". Все началось еще с выхода Кейта в основе – решение удивило, ведь Наби не является основным и не поражает тактическим функционалом. Никакой пользы он не принес, а Юрген Клопп вынужден был признать ошибку и снять сенегальца из игры уже на 42-й минуте. Единственным объяснением его появления в старте можно назвать желание тренерского штаба уравновесить центр поля, ведь Алькантара и Фабиньо дублируют друг друга при игре на мяче. Это – минус, ведь начинает провисать позиционная работа по поиску и открыванию зон. Впрочем, альтернатива подвела Клоппа, поэтому еще до перерыва Юргену пришлось выпускать Тьяго. Здесь можем видеть очередное подтверждение, как кадровый кризис прибивает возможности "Ливерпуля" в топовых матчах. Другая структурная проблема мерсисайдцев уже откровенно удивляла – трио нападающих очень плохо прессинговало. Трудно говорить, должны ли они были активно помогать в обороне тем же фулбекам (здесь надо знать стартовый план на игру), но на чужой половине поля форварды банально терялись с выбором момента для давления. Он оказался хаотичным, а отчасти передняя тройка просто игнорировала давление на соперника – причем игнорировала в тех ситуациях, когда это недопустимо. В частности, две своих передачи на гол Кроос сделал с собственной половины поля, вообще не встречая сопротивления – а это футболист, у которого точность паса всегда колеблется районе 95%.

4 - Across all European competitions, no side have beaten Liverpool more often than Real Madrid (4, level with Benfica), with the Reds suffering defeat in each of their last four encounters with los Blancos. Overawed. pic.twitter.com/Y2dfIYHGJh