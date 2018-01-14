Систо поучаствовал в девяти голах в последних восьми выездных матчах Ла Лиги

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Систо поучаствовал в девяти голах в последних восьми выездных матчах Ла Лиги

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Сельта" в гостях играет с "Леванте".

Счет в первой половине поединке открыл датский полузащитник "кельтов" Пионе Систо.

Стоит отметить, что хавбек поучаствовал в девяти голах (2 мяча и 7 голевых пасов) в последних восьми выездных матчах Ла Лиги.

В этом сезоне 22-летний Систо провел за "Сельту" 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

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