"Сити" хочет подписать новый контракт с де Брюйне с зарплатой в 21 миллион евро в год

"Манчестер Сити" планирует подписать новый контракт с полузащитником Кевином де Брюйне. "Горожане" намерены продлить соглашение с бельгийцем до 2025 года. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, английский клуб намерен поднять оклад игрока до 21 миллиона евро в год. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2023 года.

В этом сезоне футболист провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 20 голевых передачах.

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