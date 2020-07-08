"Сити" и "Ювентус" готовы побороться за Траоре

Форвард "Вулверхэмтона" Адам Траоре может стать игроком "Манчестер Сити" или "Ювентуса". Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, оба клуба готовы побороться за 24-летнего футболиста. Но сам игрок не против остаться в "Вулвз", если клуб попадет в Лигу Чемпионов.

В текущем розыгрыше испанец провел 47 матчей, отметившись 6 голами и 9 ассистами.

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