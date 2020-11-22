"Сити" не будет покупать Месси этой зимой

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"Сити" не будет покупать Месси этой зимой

"Манчестер Сити" решил не покупать форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает  Sky Sports.

Ранее английский СМИ писали, что в январе "горожане" попробуют купить аргентинца. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

Летом 2021 года звёздный футболист сможет сменить команду на правах свободного агента, если сам этого захочет.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В его активе 640 голов и 282 ассиста в 741 матче.

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