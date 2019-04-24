"Сити" обыграл "Юнайтед" в дерби Манчестера

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"Сити" обыграл "Юнайтед" в дерби Манчестера

"Манчестр Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Счет был открыт на 54-й минуте португальским полузащитником Бернарду Силвой. Точку в матче поставил нападающий Лерой Сане.

"Манчестр Юнайтед" - "Манчестр Сити" - 0:2

Голы: Силва, 54 - 0:1, Сане, 66 - 0:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Дармиан (Санчес, 83), Шоу, Перейра (Лукаку, 72), Погба, Лингард (Марсьяль, 83), Фред, Янг, Рэшфорд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган(Данило, 89), Фернандиньо (Сане, 51), Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 89).

"Манчестр Сити", набрав 89 баллов, располагается на 1 месте в турнирной таблице АПЛ, опережая "Ливерпуль" на 1 очко. "МЮ" с 64 баллами расположился на 5 строчке.

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