"Сити" обыграл "Юнайтед" в дерби Манчестера
"Манчестр Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии.
Счет был открыт на 54-й минуте португальским полузащитником Бернарду Силвой. Точку в матче поставил нападающий Лерой Сане.
"Манчестр Юнайтед" - "Манчестр Сити" - 0:2
Голы: Силва, 54 - 0:1, Сане, 66 - 0:2
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Дармиан (Санчес, 83), Шоу, Перейра (Лукаку, 72), Погба, Лингард (Марсьяль, 83), Фред, Янг, Рэшфорд.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган(Данило, 89), Фернандиньо (Сане, 51), Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 89).
"Манчестр Сити", набрав 89 баллов, располагается на 1 месте в турнирной таблице АПЛ, опережая "Ливерпуль" на 1 очко. "МЮ" с 64 баллами расположился на 5 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14