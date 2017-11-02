Ситуация с исполнителем стандартов в ПСЖ до сих пор не улажена

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Ситуация с исполнителем стандартов в ПСЖ до сих пор не улаженаСитуация с исполнителем стандартных положений во французском ПСЖ до сих пор не улажена, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, главная звезда "красно-синих" Неймар остался недоволен тем, что главный тренер команды Унаи Эмери выбрал для этой роли не его, а Эдинсона Кавани. Бразилец считает, что штатным исполнителем стандартных положений должен быть непосредственно он.

Напомним, ПСЖ намерен расстаться с Эмери из-а Неймара. | soccernews.ru

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