Ситуация с Неймаром изнутри: почему бразилец намерен покинуть "Барсу"
Трансферная сага с возможным переходом форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ набирает обороты, и, если брать во внимание информацию, которая появляется в последнее время, уже на следующей неделе 25-летний нападающий должен сменить команду и подписать с парижанами пятилетний контракт с "чистой" зарплатой в 30 миллионов евро в год.
Главными причинами, по которым бразилец решил расстаться с "сине-гранатовыми" и примкнуть к лагерю "красно-синих", в СМИ называются его нахождение в "тени" Лионеля Месси, что не дает ему шанса всерьез побороться за "Золотой мяч", и возможность получить один из лучших контрактов в истории футбола. Однако все не так просто и однозначно.
Так, на протяжении всех четырех лет Неймар неуклонно принимал и понимал то, что главным в команде, наверное, уже до конца своего пребывания в "Барсе" будет Месси, и ни разу менее опытный партнер ни своими словами, ни действиями не давал поводов для того, чтобы он был заподозрен в ревностном отношении к позициям легенды каталонского гранда. Более того, бывший игрок "Сантоса" входил в число наиболее приближенных к аргентинцу игроков, которые вполне могут называть себя его друзьями. Так что же случилось? Что вынудило бразильца пойти на радикальный шаг?
Причин такого решения Неймара несколько.
Во-первых, придя в "Барселону" в 2013 году бразилец сразу же влился в окружение своих соотечественников - Дани Алвеса, Адриано Корреи и Рафиньи, которые на тот момент уже были в команде. Благодаря им пришедший из "Сантоса" футболист безболезненно "вписался" в коллектив, став со временем не только одним из ведущих игроков, но и "заводилой" на тренировках:
Однако, со временем "Барсу" покинули двое из его соотечественников - Дани Алвес и Адриано, а новых бразильцев, несмотря на проявленный интерес к Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", Лукасу Лиме из "Сантоса" и Паулиньо из "Гуанчжоу Эвергранд", клуб так и не приобрел. Сейчас в команде остался лишь Рафинья, который в настоящее время продолжает восстанавливаться от травмы. И, несмотря на то, что у Неймара нет проблем со своими одноклубниками, он не чувствует себя на стопроцентно своим в коллективе. Он ладит с Месси и Суаресом, может даже устроить с их участием вот такое развлечение на тренировке:
Но их взаимодействие ограничивается только игрой - за пределами футбольного поля аргентинец и уругваец "отгородились" от Неймара в силу того, что они ведут отличную от бразильца жизнь из-за их возраста и семейного положения.
Во-вторых, несмотря на свои заявления о том, что лучшим игроком мира является Месси, самый дорогой игрок в истории "Барсы", конечно же, мечтает стать номером один в своей команде и мире. Но куда больше этого хотят его родственники, в частности отец футболиста. Из-за этого на бразильца регулярно оказывается давление со стороны его семьи - все устали ждать, когда он выйдет из "тени" аргентинца и сможет претендовать на "Золотой мяч". Именно поэтому инициатором начала переговоров с ПСЖ выступил отец бразильца.
В-третьих, наверняка не добавило нападающему настроения то, что ранее в Испании был инициирован ряд расследований в отношении финансовых махинаций с участием Лионеля Месси, Жозе Моуринью, Анхеля Ди Марии и Криштиану Роналду. Учитывая то, что переход самого Неймара из "Сантоса" в "Барселону" не единожды подпадал под подозрения из-за официально оглашенной относительно невысокой суммы трансфера игрока, вполне вероятно, что он может предпринять попытки покинуть Пиренеи до того, как ему будет доставлена повестка в суд.
В-четвертых, это финансовый аспект. Вполне очевидно, что подписание бразильцем контракта с ПСЖ с учетом его доходов от спонсоров сделает его одним из самых высокооплачиваемых и богатых спортсменов планеты. Естественно, что от такого выгодного предложения не каждый сможет отказаться, чего уж там говорить о Неймаре, отец которого еще прошлым летом путем шантажа выбил для своего сына новый улучшенный контракт в "Барсе".
Наконец, в-пятых, это решение руководства "сине-гранатовых" при выборе нового главного тренера. Заменив Луиса Энрике Эрнесто Вальверде, клуб не пошел навстречу своим игрокам, в числе которых значился и бразилец, желавшим видеть следующим наставником команды Хуана Карлоса Унсуэ или Хорхе Сампаоли. Приход же бывшего тренера "Атлетика" ставит под сомнение у ведущих футболистов "Барсы" возможность успешного выступления команды в новом сезоне.
Все это в комплексе вполне может подтолкнуть Неймара принять, пожалуй, судьбоносное решение в своей карьере, ждать которого нам осталось совсем недолго.
Источник: sport.es
Не пропустите! Выход из тени: Неймар, "Барселона" и ПСЖ – что вообще происходит? | http://soccernews.ru
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