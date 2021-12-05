Ситуация Йовича в "Реале" может измениться

Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Ситуация с будущим сербского форварда Луки Йовича в мадридском "Реале" может измениться в свете последних событий.

Как сообщает журналист Марио Кортехьяна, королевский клуб рассматривает возможность ухода Йовича в аренду в январе, однако из-за травмы Бензема и его вероятного отсутствия в матче с миланским "Интером" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и в игре с "Атлетико" в 17-м туре Ла Лиги всё может измениться.

По информации источника, сам Йович готов к этому.

Напомним, что во вчерашнем матче против "Реал Сосьедада" Йович отдал ассист на Винисиуса в моменте с победным голом и после этого забил гол с передачи Каземиро.

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