"Сивасспор" – "Бешикташ" - 2:1, "Коньяспор" – "Фенербахче" - 1:1 (обзоры)

Теги сивасспорбешикташконьяспорфенербахче

"Сивасспор" – "Бешикташ" - 2:1, "Коньяспор" – "Фенербахче" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 17-го тура чемпионата Турции.

"Сивасспор" – "Бешикташ" - 2:1 

"Коньяспор" – "Фенербахче" - 1:1

Не пропустите: "Фенербахче" и "Бешикташ" синхронно теряют очки в 17-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
Полная таблица

топ-5 тегов