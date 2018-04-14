"Сивасспор" – "Фенербахче" - 1:2 (обзор)

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"Сивасспор" – "Фенербахче" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата Турции между "Сивасспором" и "Фенербахче".

Не пропустите: "Фенербахче" сильнее "Сивасспора" и другие результаты 29-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бешикташ 29 59
2 Истанбул ББ 28 59
3 Галатасарай 28 57
4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 28 45
6 Кайсериспор 28 41
7 Сивасспор 29 41
8 Касимпаса 29 40
9 Гёзтепе АС Измир 28 40
10 Малатия Беледийеспор 29 38
11 Акхисар Беледийе ГС 29 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 28 33
14 Аланьяспор 29 32
15 Генчлербирлиги 28 30
16 Коньяспор 28 28
17 Османлыспор 28 28
18 Карабюкспор 29 12
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