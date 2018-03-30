"Сивасспор" одержал минимальную победу над "Карабюкспором"
В рамках 27-го тура чемпионата Турции "Сивасспор" на своём поле одолел "Карабюкспор" благодаря голу Тьеви Бифумы в дебюте второго тайма.
"Сивасспор" – "Карабюкспор" - 1:0
Гол: Бифума, 48 - 1:0.
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
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|Бешикташ
|26
|50
|4
|Фенербахче
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|Трабзонспор
|26
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|6
|Кайсериспор
|26
|41
|7
|Сивасспор
|27
|41
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|40
|9
|Акхисар Беледийе ГС
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|34
|10
|Малатия Беледийеспор
|26
|34
|11
|Бурсаспор
|26
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|Касимпаса
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|Аланьяспор
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|14
|Антальяспор
|26
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|Генчлербирлиги
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|18
|Карабюкспор
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