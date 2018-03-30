"Сивасспор" одержал минимальную победу над "Карабюкспором"

В рамках 27-го тура чемпионата Турции "Сивасспор" на своём поле одолел "Карабюкспор" благодаря голу Тьеви Бифумы в дебюте второго тайма.

"Сивасспор" – "Карабюкспор" - 1:0

Гол: Бифума, 48 - 1:0.

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