"СКА-Хабаровск" – "Амкар" - 0:2 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" – "Амкар" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровском" и "Амкаром".

Не пропустите: "СКА-Хабаровск" в меньшинстве уступил "Амкару". | http://soccernews.ru

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2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
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