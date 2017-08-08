"СКА-Хабаровск" - "Анжи" - 2:0 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" - "Анжи" - 2:0 (обзор)Сегодня в стартовом матче 5 тура РФПЛ "СКА-Хабаровск" дома обыграл махачкалинский "Анжи". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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