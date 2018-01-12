"СКА-Хабаровск" арендовал защитника "Зенита"

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"СКА-Хабаровск" арендовал защитника "Зенита"

Защитник "Зенита" Максим Карпов перешел в "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт клуба.

Хабаровский клуб арендовал футболиста на полгода.

В этом сезоне 22-летний Карпов сыграл 1 матч за главную команду "Зенита" в Лиге Европы, проведя на поле 4 минуты. Также на его счету 8 поединков за "Зенит-2".

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