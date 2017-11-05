"СКА-Хабаровск" - "Арсенал" - 1:2 (обзор)

Теги арсенал туласка хабаровск

"СКА-Хабаровск" - "Арсенал" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 16-го тура Премьер-Лиги, в котором "СКА-Хабаровск" дома уступил тульскому "Арсеналу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов