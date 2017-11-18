"СКА-Хабаровск" - ЦСКА - 2:4 (обзор)

Теги ска хабаровскцска москва

"СКА-Хабаровск" - ЦСКА - 2:4 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "ЦСКА".

Читайте также: Жаркая игра в холодную погоду: ЦСКА увозит три очка из Хабаровска. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов