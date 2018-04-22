"СКА-Хабаровск" - "Динамо" - 0:1, "Арсенал" Тула - "Зенит" - 3:3 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" - "Динамо" - 0:1, "Арсенал" Тула - "Зенит" - 3:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей РФПЛ.

"СКА-Хабаровск" - "Динамо"

"Арсенал" - "Зенит"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 26 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Динамо Москва 27 33
11 Ахмат 26 31
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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