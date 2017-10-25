"СКА-Хабаровск" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:0 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка России, в котором "СКА-Хабаровск" дома обыграл питерское "Динамо".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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