"СКА-Хабаровск" дома разгромил "Спартак-2"

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"СКА-Хабаровск" дома разгромил "Спартак-2"Фото: Твиттер @FNLeague 
В Хабаровске завершился матч 32 тура Футбольной Национальной Лиги. "Ска-Хабаровск" принимал "Спартак-2" и разгромил гостей со счетом 3:0. Голами отметились Дмитрий Барков, Кирилл Большаков и Эммерсон.

Для москвичей эта неудача стала 11 в череде игр без побед, причем только в трех из них удалось добиться ничьей. Не помогла даже смена тренера. Под руководством Евгения Бушманова "Спартак-2" провел уже третью игру и набрал лишь одно очко. Разница мячей в этих матчах 3-11 в пользу соперников.

Коллектив Сергея Юрана закрепился на 9 строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. У гостей 36 баллов и 15 место в ФНЛ.

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