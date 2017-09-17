"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" победителя не выявили

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"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" победителя не выявилиВ матче 10-го тура РФПЛ "СКА-Хабаровск" на своем поле сыграл в результативную ничью с грозненским "Ахматом".

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" - 2:2

Голы: Савичев, 13 - 1:0, Мбенге, 65 - 1:1, Швец, 82 - 1:2, Христов, 88 - 2:2.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Пуцко, Наваловски, Габулов (Христов, 71), Савичев, Дедечко, Карасев, Корян (Федотов, 67), Маркович (Барбаро, 77).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Вилькер, Мохаммади, Жаба (Мбенге, 59), Силва Лима, Швец, Роши (Феррейра, 64), Садаев (Бериша, 60), Митришев.

Напомним, вчера ЦСКА обыграл "Ростов". | soccernews.ru

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