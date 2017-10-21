"СКА-Хабаровск" и "Уфа" победителя не выявили

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"СКА-Хабаровск" и "Уфа" победителя не выявили

В рамках 14-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Уфой".

"СКА-Хабаровск" – "Уфа" 2:2

Голы: Димидко, 11 - 1:0, Дедечко, 39 - 2:0, Кротов, 54 - 2:1, Кротов, 72 - 2:2

"СКА-Хабаровск": Довбня, Савичев, Эдиев, Наваловский, Дедечко, Карасев, Никифоров (Корян, 87), Баляйкин, Казанков (Христов, 78), Димидко (Гришко, 86), Маркович.

"Уфа": Беленов, Тумасян (Кротов, 46), Никитин, Аликин, Живоглядов, Сысуев (Фатаи, 84), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Салатич, 81), Игбоун, Йокич.

Предупреждения: Аликин (30), Тумасян (44), Йокич (56), Наваловский (64), Савичев (89). | http://soccernews.ru

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