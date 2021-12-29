"СКА-Хабаровск" избавился от воспитанника ЦСКА, который играл против "Реала"
Фото: инстаграм Георгия Кырнаца/Автор неизвестен
Пресс-служба "СКА-Хабаровск" на официальном сайте объявила об уходе вратаря Георгия Кырнаца.
Хабаровский клуб досрочно расторг с голкипером соглашение, которое действовало до лета 2022 года.
23-летний Кырнац выступал за "СКА-Хабаровск" с лета 2021 года, провел за клуб 14 матчей и пропустил 16 голов.
Кырнац является воспитанником ЦСКА. За "армейский" клуб он провел один матч, сыграв одну минуту в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0) в 2018 году.
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