"СКА-Хабаровск" избавился от воспитанника ЦСКА, который играл против "Реала"

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"СКА-Хабаровск" избавился от воспитанника ЦСКА, который играл против "Реала"

Фото: инстаграм Георгия Кырнаца/Автор неизвестен

Пресс-служба "СКА-Хабаровск" на официальном сайте объявила об уходе вратаря Георгия Кырнаца.

Хабаровский клуб досрочно расторг с голкипером соглашение, которое действовало до лета 2022 года.

23-летний Кырнац выступал за "СКА-Хабаровск" с лета 2021 года, провел за клуб 14 матчей и пропустил 16 голов.

Кырнац является воспитанником ЦСКА. За "армейский" клуб он провел один матч, сыграв одну минуту в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0) в 2018 году.

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