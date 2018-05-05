"СКА Хабаровск" - "Краснодар" - 0:1 (обзор)

Теги ска хабаровсккраснодар

"СКА Хабаровск" - "Краснодар" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча РФПЛ между "СКА Хабаровск" и "Краснодаром".

Читайте также: "Краснодар" на выезде одолел "СКА Хабаровск". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 Краснодар 29 53
4 ЦСКА Москва 28 52
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Динамо Москва 29 37
9 Урал 28 37
10 Рубин 28 36
11 Ахмат 28 35
12 Ростов 29 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов