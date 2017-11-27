"СКА-Хабаровск" - "Локомотив" - 1:2 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" - "Локомотив" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 18-го тура Премьер-Лиги, в котором московский "Локомотив" на выезде одержал трудную победу над "СКА-Хабаровск".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 18 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Спартак Москва 18 31
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
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