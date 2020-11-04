"СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" и вышел в 1/8 финала Кубка России
"СКА Хабаровск" обыграл "Рубин" в матче Кубка России
Победный гол забил полузащитник Рамазан Гаджимурадов.
"СКА-Хабаровск" - "Рубин" - 1:0 (0:0)
Гол: Гаджимурадов, 75.
"СКА-Хабаровск": Сугробов, Суслов, Мануйлов, Труфанов, Грачев, Квеквескири, Батютин (Никифоров, 81), Мартусевич, Гаджимурадов (Малеев, 81), Барков, Брагин (Базелюк, 70).
"Рубин": Дюпин, Бегич, Старфельт (Климов, 82), Зуев, Йевтич (Тарасов, 26), Бакаев, Макаров, Самошников (Зотов, 46), Хван Ин Бом, Абильдгор, Игнатьев.
Предупреждения: Самошников, 16. Брагин, 22. Мартусевич, 43. Абильдгор, 78. Труфанов, 78. Старфельт, 79. Тарасов, 90+1. Никифоров, 90+1.
Таким образом, "СКА-Хабаровск" занял первое место в своей группе и вышел в 1/8 финала Кубка России.
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