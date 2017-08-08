"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ

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"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛВ стартовом матче 5 тура Премьер-Лиги "СКА-Хабаровск" на своем поле со счетом 2:0 обыграл махачкалинский "Анжи".

"СКА-Хабаровск" - "Анжи" - 2:0

Голы: Маркович, 68 - 1:0, Калинский, 90+5 - 2:0.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловски, Габулов (Казанков, 46), Баляйкин (Калинский, 67), Корян (Никифоров, 72), Дедечко, Маркович.

"Анжи": Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Афонин, Липартия (Мамтов, 58), Яковлев (Долгов, 71), Маркелов, Базелюк (Кацаев, 57).

Напомним, Мутко высказался о неудачах "Спартака". | soccernews.ru

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